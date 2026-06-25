Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violación

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Ignacio L. G., por el delito de violación con penalidad agravada.

Dicha persona, de 31 años de edad, fue detenido el 17 de junio de 2026 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia inicial de formulación de imputación, por el delito de índole sexual cometido a una menor de 14 años de edad.

De acuerdo conlas indagatorias ministeriales, los hechos se registraron el 15 de junio del año en curso, en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Puerto La Paz, en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la FEM, fueron considerados por el Juez de Control conocedor de la causa penal, para resolver la situación jurídica del imputado, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).