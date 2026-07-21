Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por feminicidio cometido en la colonia Sol de Oriente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Ángel R.M., por el delito de feminicidio agravado, cometido a su pareja sentimental, en la colonia Sol de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo a la investigación ministerial, la noche del 13 de julio del 2026, el imputado hirió con un arma blanca a Ericka T. B., privándola de la vida.

Esta representación social enfatizó las razones de género y sus agravantes, como la violencia familiar previa y la exposición del cuerpo en la vía pública, la presencia de personas y el estado de indefensión que tenía la víctima.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba, consistentes en partes informativos, testimoniales, periciales en materia de criminalística, medicina, química, entre otros, para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)