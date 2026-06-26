Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por violación agravada

• El delito fue cometido a un menor de siete años de edad

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Brandon Alexis R. Z., por el delito de violación agravada.

Durante la continuación de la audiencia inicial desarrollada este viernes, la representación social acreditó ante con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad del imputado por el delito sexual cometido a un niño de siete años de edad.

Hechos por los que el pasado sábado 20 de junio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron la orden de aprehensión al imputado en el en el Centro de Reinserción Social Número 1, en donde cumplía una sentencia de 5 años de prisión por homicidio en riña, y sería liberado al día siguiente.

Se formuló imputación en su contra y, con base en lo expuesto por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1879/2026, resolvió que el imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).