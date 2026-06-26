Explican diferencias entre los tipos de recursos federales y reiteran disciplina financiera

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, y la tesorera municipal, Amanda Córdova, aclararon en rueda de prensa la situación financiera del Gobierno Municipal ante las declaraciones que han circulado sobre los recursos que la Federación envía a Chihuahua Capital.

La tesorera municipal, Amanda Córdova, explicó que los ingresos que el propio Municipio genera —es decir, el dinero que aportan las y los chihuahuenses a través del pago de impuestos y servicios— han crecido un 11.6 por ciento entre 2022 y 2025. En cambio, las participaciones federales, que son los recursos que la Federación transfiere al Municipio, apenas crecieron un 2 por ciento en ese mismo periodo, muy por debajo de la inflación acumulada de 21.94 por ciento. Adicionalmente, en el primer trimestre de 2026 el Municipio dejó de recibir alrededor de 80 millones de pesos en esas participaciones, recursos que se destinan a sostener los servicios públicos del día a día.

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, señaló que parte de la confusión pública se origina al presentar como equivalentes dos tipos de recursos federales que tienen funciones completamente distintas. Las participaciones federales son recursos de uso libre: con ellas el Municipio paga la operación cotidiana y servicios como alumbrado, limpieza, mantenimiento de calles y seguridad. Las aportaciones federales, en cambio, son recursos etiquetados por ley para proyectos específicos y no pueden utilizarse para cubrir gastos distintos a los autorizados. Mezclar ambos conceptos como si fueran lo mismo distorsiona la lectura real de las finanzas municipales.

Córdova precisó además que todo el dinero con el que cuenta el Municipio tiene un destino previamente aprobado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Los llamados recursos excedentes son ingresos que no estaban contemplados originalmente y se destinan a necesidades extraordinarias o a reforzar proyectos que requieren mayor inversión; no son recursos disponibles de manera libre ni discrecional.

Ante la reducción sostenida en las participaciones federales, el Gobierno Municipal ha mantenido una política de disciplina financiera, eficiencia en el ejercicio del gasto y búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. Gracias a ello ha sido posible mantener la prestación de servicios públicos y continuar impulsando proyectos de infraestructura en beneficio de las familias chihuahuenses.