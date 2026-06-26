GPMorena envía oficio a la Gobernadora; coordinador dice que ellos no fueron los responsables de no aprobar el blindaje electoral

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que los responsables de que no se aprobara la reforma de blindaje electoral fueron las y los diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde y no los legisladores morenistas, “como quiere hacer creer la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos”.

“Muy preocupada anda la gobernadora Maru Campos buscando a diputadas y diputados de Morena como responsables porque no pasó la reforma de blindaje electoral en el estado de Chihuahua. Pero anda errada, anda equivocada la gobernadora”, expuso el líder morenista.

Hizo hincapié en que, si realmente se quiere encontrar a un responsable, se debe buscar en casa: “los tiene ahí muy cerquita, porque los responsables de que no pasara la iniciativa 1636 fueron los diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde”.

“¿Qué es la iniciativa 1636?, es la que conjuntó una propuesta de todo lo que propuso el PAN y propuso Morena para blindar el proceso electoral, ¿Por qué no pasó?, porque la desecharon desde la Comisión de Gobernación ¿Quiénes? los diputados del PAN, del PRI, del Verde y de MC”, explicó

Cuauhtémoc Estrada enfatizó que los diputados de Morena no fueron los culpables de que no pasara la iniciativa para blindar el proceso electoral, por lo que de tal manera el día de hoy se hizo llegar un oficio al Poder Ejecutivo donde se anexo tres documentos: la iniciativa original del PAN, la iniciativa 1636 y el dictamen votado.

“Si se analizan esos tres documentos y tiene la oportunidad la gobernadora o su equipo de leerlos, va a advertir que la propuesta de morena era la más integral, la propuesta más completa para tratar de blindar el proceso electoral en el estado de Chihuahua”, dijo.

Añadió que, si se lee el dictamen también se puede advertir que fueron las diputadas y diputados del PAN, del PRI, del Verde y de MC, los que desecharon esa propuesta

“¿Por qué? pues porque andaban más ocupados en la Ley Agandalle, andaban tipo Varguitas, andaban buscando cómo se quedaban con el mayor número de regidurías plurinominales, cómo hacían a los candidatos a presidencias municipales perdedores también regidores, cómo bajaban los porcentajes para que tuviesen más diputados plurinominales”, sentenció Estrada Sotelo.

Enfatizó en que se ocuparon en la “Ley Agandalle” pensando que el estado de Chihuahua era San Pedro de los Saguaros, porque quieren copiar plenamente aquel famoso Varguitas de la Ley de Herodes.

Cuauhtémoc Estrada señaló que los diputados descuidaron otras cosas, entre ellas la Ley para blindar el proceso electoral en Chihuahua.

“Así es que le hicimos llegar esa información a la gobernadora en virtud de las declaraciones que le escuché decir y que además me parece que, para emitirlas, debería de tener toda la información correspondiente”, sentenció el legislador morenista.