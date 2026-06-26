Vinculan a proceso a imputado por homicidio simple en grado de tentativa

Durante la audiencia celebrada la mañana de este viernes 26 de junio, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Sigifredo R. C., de 36 años de edad, por tentativa de homicidio.

El Juez conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio lleve a cabo la investigación complementaria.

Inicialmente, el Ministerio Público presentó imputación en contra de Sigifredo R. C., por

El delito de homicidio calificado en grado de tentativa, sin embargo, se reclasificación el delito por el de homicidio simple en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación ministerial, la noche del sábado 20 de junio del 2026, el imputado agredió a golpes y con proyectil de arma de fuego a un masculino, derivado de un incidente vehicular que sucedió en las calles 13 y Aldama, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Hechos por los que el imputado fue detenido en la calle 15 y Morelos de la ciudad de Cuauhtémoc.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como llevar ante los Tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).