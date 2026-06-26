Localizan sana y salva a niña reportada como ausente en Juárez

Elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, localizó sana y salva a una menor de 11 años de edad, de iniciales Z. G. C., que contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, interpuesto ayer jueves 24 de junio, en Ciudad Juárez.

El ininterrumpido trabajo de investigación a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, permitió localizar a la menor de edad.

El reporte de ausencia fue presentado por sus padres ante la representación social, iniciándose de inmediato la investigación y activación de todos los mecanismos de búsqueda y localización.

La ausente fue presentada ante el Ministerio Público, quien, descartó que haya sido víctima de algún delito, quedando bajo la tutela y resguardo de sus padres.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.