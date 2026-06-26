Avanza SCOP en la construcción de obras de drenaje en Prolongación Teófilo Borunda y Labor de Terrazas

Los trabajos registran un avance físico del 18 por ciento

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) continúa con los trabajos de construcción de obras de drenaje en la Prolongación de la avenida Teófilo Borunda, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial y la movilidad en la zona.

Actualmente se desarrolla el colado de una losa, que conducirá el flujo de agua pluvial hacia el arroyo por su cauce natural y servirá como base para la estructura de pavimento del cuerpo sur de la misma vialidad, que se encuentra en construcción.

Estas acciones forman parte del desarrollo integral del proyecto, ya que garantizan un adecuado manejo del agua durante la temporada de lluvias, y contribuyen a la seguridad y durabilidad de la nueva vialidad.

Al momento la obra registra un avance físico del 18 por ciento. La SCOP continúa con los trabajos para cumplir con los tiempos establecidos, y entregar una infraestructura moderna y funcional, en beneficio de las y los chihuahuenses.