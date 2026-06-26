Más de 100 niñas y niños concluyen su etapa preescolar en el Jardín de Niños INDEX Chihuahua

Con la graduación de 119 alumnas y alumnos, el Jardín de Niños INDEX Chihuahua celebró la conclusión del ciclo escolar de las y los hijos de colaboradores de la industria manufacturera de exportación, reafirmando el compromiso del organismo con el desarrollo integral de las familias que forman parte del sector.

Durante la ceremonia, la directora general de INDEX Chihuahua, Myrna de las Casas, destacó que la educación y el bienestar de las familias de los trabajadores constituyen uno de los pilares de la responsabilidad social de la asociación.

“Hoy es un orgullo ver a 119 niñas y niños culminar esta etapa tan importante de su formación. Son hijos e hijas de colaboradores de la industria que, gracias al compromiso de las empresas donantes de la Fundación INDEX, tienen acceso a un espacio educativo de calidad que hoy los prepara para dar el siguiente paso hacia la educación primaria”, expresó.

La generación estuvo integrada por 76 egresados del plantel Quijote y 43 del plantel Praderas, siendo esta última la primera generación que concluye sus estudios en dicho plantel, marcando un momento significativo para la institución.

De las Casas recordó que tanto la Fundación INDEX Chihuahua como el Jardín de Niños INDEX representan los principales brazos de responsabilidad social del organismo, mediante los cuales se impulsa el bienestar de las familias de los trabajadores del sector manufacturero.

Por su parte, la directora de la Fundación INDEX Chihuahua, Luisa Apodaca, encabezó la ceremonia de graduación correspondiente al plantel Praderas, donde reconoció el esfuerzo de docentes, padres de familia y alumnos por alcanzar esta importante meta académica.

Con este nuevo grupo de egresados, INDEX Chihuahua refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo programas que contribuyan al desarrollo educativo de las niñas y niños, brindando a las familias de la industria herramientas que favorezcan una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.