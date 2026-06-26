Sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 25 años de prisión, dictada en contra de Armando J. L., tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado y lesiones, que cometió el 30 de noviembre del 2023, en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que, el ahora sentenciado participó en el homicidio de Abel R. F., y en las lesiones producidas a una víctima de iniciales K. Y. R. H.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las víctimas fueron agredidas con disparos de arma de fuego, al interior de un domicilio de la colonia Parques Industriales, hechos en los que el ahora sentenciado, junto con otras personas, huyó a bordo de un vehículo.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en la audiencia de individualización de sanciones, dictó la pena privativa de la libertad que purgará Armando J. L., en el Centro de Reinserción Social número tres.

Además, fue condenado a pagar la reparación del daño, referente a la indemnización por muerte y gastos funerarios.