Obtiene FDZC 57 resoluciones favorables en apelaciones interpuestas en los últimos 9 meses

En ese periodo se interpusieron recursos de apelación en 138 resoluciones de Jueces de primera instancia

La Unidad de Litigación en Segunda Instancia de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), en los últimos nueve meses apeló 138 resoluciones de Jueces de Control, de las cuales, en 57 asuntos se logró que Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), resolvieran en favor de esta representación social.

Así lo dieron a conocer, el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad, Gabriela María Ordoñez Ruiz, en conferencia de prensa, brindada este martes 26 de mayo, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal de Distrito resaltó la importancia de los diversos intervinientes para el funcionamiento del sistema de justicia penal, que van desde los primeros respondientes como la Policía Municipal, la Policía Ministerial encargada de las investigaciones, y los Agentes del Ministerio Público que judicializan las causas penales, hasta los jueces de primera instancia y las salas de segunda instancia.

Además, recalcó que cuando se recurren asuntos que no son favorables a esta representación social, en “la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, los tribunales por lo general dan la razón a las pretensiones del Ministerio Público”.

No obstante, subrayó que cuando la Fiscalía no está de acuerdo con los criterios de los Jueces en una resolución, interpone los recursos correspondientes, pero en todo momento se tiene sumo respeto con las determinaciones del TSJE.

En ese punto es donde interviene la Unidad de Litigación en Segunda Instancia, un área encargada de elaborar los recursos contra las determinaciones de los jueces de primera instancia, contrarios a los intereses que persigue la Fiscalía, en los distritos judiciales Morelos, Abraham González, Manuel Ojinaga y Camargo, apuntó la coordinadora Ordoñez Ruiz.

Precisó que, de septiembre de 2025 a el 25 de mayo de 2026, cuando se renovó el Poder Judicial del Estado y el país, la FDZC ha recurrido 138 asuntos, de los cuales se han resuelto ya 57 de manera favorable, 19 se han sostenido en contra, y 59 siguen en estudio en alguna de las salas del TSJE.

“En este sentido, nosotros no sabemos en qué salas están los asuntos, hasta en tanto nos notifican ya la resolución en sí”, observó.

Aparte de esto -agregó-, la Unidad especializada también elaboró 120 asuntos de contestación de agravios, es decir, cuando el órgano de la defensa, ya sea la víctima o el asesor, están en contra de la resolución que favorece a la Fiscalía, pues “también es un derecho que ellos tienen de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Como ejemplo del trabajo logrado por la Unidad, describió el de las causas penales 120/2026 y 121/2026, por homicidio calificado en contra de Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, en los cuales el respectivo Juez de Control decretó ilegal la detención y en la otra no concedió la prisión preventiva.

“Voy a referirme por lo pronto a la causa penal 121/2026, en la que el Juez determinó que no se dan los datos suficientes para controlar de la detención del imputado, con argumentos muy poco sólidos, que fueron combatidos por la Unidad, y se apeló”, compartió.

“Afortunadamente hace unos días nos resolvió la Quinta Sala, y revocó ese no control de la detención, y expone unos argumentos en cuanto a por qué no le asiste la razón al Juez, y nos concede la petición de declarar legal la detención”, resaltó.

Mencionó que la Unidad que coordina también brinda apoyo con asesorías a las y los agentes del Ministerio Público, para llevar un trabajo más fortalecido ante el ante el Tribunal.