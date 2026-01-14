Obtiene AEI resultados importantes en la zona norte durante el 2025

Durante el año 2025, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), obtuvo importantes resultados en la investigación y persecución de los delitos, en los municipios de Ciudad Juárez, Ahumada y Guadalupe Distrito Bravos.

Mediante diversas acciones contra la delincuencia, los elementos de la AEI detuvieron a 5 mil 014 personas con órdenes de aprehensión, mientras que a 1,070 personas las detuvieron en los términos de la flagrancia por la comisión de un hecho delictivo.

En ese lapso de tiempo, aseguraron 301 kilos 460 gramos de marihuana; 120 kilos 303 gramos de cocaína; 69 kilos 852 gramos de fentanilo; 23 kilos 474 gramos de cristal y seis kilos 227 gramos de heroína. También, 213 armas de fuego, 162 cortas y 51 largas.

Además, recuperaron 568 vehículos con reporte de robo y aseguraron 994 vehículos para su investigación.

Mediante el seguimiento de las investigaciones ministeriales se obtuvieron 461 órdenes de cateo, mismas que fueron cumplimentadas por los elementos de la AEI, acciones en las que participaron peritos en criminalística de campo.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.