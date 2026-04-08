Nuestra disposición a trabajar en beneficio de nuestro estado, tenemos que priorizar la defensa de Chihuahua: MC por reunión con la Gobernadora

Luego de la reunión que sostuvieron la mayoría de diputados locales con la gobernadora Maru Campos, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Francisco Sánchez, destacó que de su parte existe la disposición a trabajar en beneficio de Chihuahua, pues se tiene que priorizar la defensa del estado.

“Nosotros agradecemos la invitación. Me parece que es un diálogo sano, un diálogo respetuoso, republicano. Evidentemente, la separación de Poderes es una herramienta muy importante en nuestra democracia. Eso no implica la negación a la posibilidad de dialogar, de construir consensos, de construir acuerdos”, afirmó Sánchez Villegas.

El coordinador emecista destacó que “este diálogo que se ha dado entre el Legislativo y el Ejecutivo, como se dio por ejemplo entre el Ejecutivo y el Judicial, el Judicial y el Legislativo, pues debe ser permanente. Creo que puede ser el inicio de una serie de aspectos que fortalezcan a nuestra entidad. Hubo intercambio de visiones respecto de cómo está Chihuahua, cuáles son algunos de los aspectos que habría que fortalecer. Y bueno, nosotros reiteramos nuestra disposición para que en los aspectos que beneficien a nuestro estado, poder acompañar aquellas decisiones y en los puntos discrepantes, pues hacer la voz disidente, como lo hemos sido en varios casos”.

Respecto a si Chihuahua estará por encima de intereses partidistas, Francisco Sánchez dijo que “tendría que estarlo. A ver, a mí me parece que la batalla, y así lo expresé, que se viene, es la madre de todas las batallas. Es la lucha de David contra Goliat. Es una batalla completamente asimétrica. Es un monstruo de mil cabezas al que estamos enfrentando. Y sin duda lo que se tiene que priorizar es la defensa de nuestro estado”.