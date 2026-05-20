“Nos fue bien en la marcha; nuestro partido dice que hubo 20 mil personas”: coordinador del GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que “nos fue bien” en la marcha que los morenistas organizaron el sábado pasado en contra de la gobernadora Maru Campos, a quien señalan de “traición a la patria”.

“Yo creo que a nosotros nos fue bien. He visto que se han hecho muchas notas de cuántos estuvimos ahí. Nuestro partido dice que 20 mil personas”, señaló Estrada Sotelo.

El coordinador de los diputados morenistas criticó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien volvió a reiterar que ella no intervino para “sabotear” la marcha:

“Y todavía nos dicen que no hubo boicot. Le faltan a la inteligencia de quien los vio. Y dice la Gobernadora que no participaron en el boicot. Entonces alguien la desobedeció”, afirmó Cuauhtémoc Estrada.