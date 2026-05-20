Empezarán en junio trabajos preliminares para puentes en la Palestina y Quinta Real

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorhe Chánez Peña anunció que para principios de junio se tiene previsto iniciar con los preliminares de 2 de los proyectos que la gobernadora Maru Campos anunció en su Cuarto Informe de Gobierno.

Se trata de proyectos aledaños al Aeropuerto Internacional de Chihuahua que ayudarán a darle fluidez a toda esa parte en donde también hay un desarrollo industrial importante, siendo uno de ellos el puente de la Avenida Quinta Real y Juan Pablo II y el segundo el puente de la Avenida Palestina.

Chánez Peña estima que será en la segunda semana de junio cuando inicien con los trabajos previos preliminares, los trazos de topografía, haciendo el marcaje del proyecto y los primeros tazos.

“Son obras a las que vamos a meter acelerador, queremos tener un avance muy importante el cierre en diciembre, entonces ya prácticamente pues iríamos de 15 a 20 días”.