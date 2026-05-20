Hablan de que Maru invadió facultades, pero no les importa cuando nos hacemos cargo de la salud

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que mientras Chihuahua ha resistido el recorte de recursos federales en temas como la seguridad pública, desde otros niveles de habla mucho de invadir facultades, sin importarles cuando el Estado se hace cargo de temas como la salud.

“Ellos hablan mucho de invasión de facultades, que también Maru Campos está invadiendo facultades, bueno, invadiendo facultades, pero no les importa a ellos cuando nos hacemos cargo de pagar el sistema de salud, de cuidar a los migrantes, de tratar de bajarlos de los trenes para que no haya conflicto con Estados Unidos, de pagar las becas que le han sido quitados a los niños, en este caso en la Sierra Tarahumara y de muchas otras cosas más”.

En este sentido, dijo que en el tema de la seguridad pública y pese a la eliminación de programas para apoyar a las policías, Chihuahua seguirá con el compromiso de combatir a la delincuencia organizada y de trabajar por la seguridad de la población.