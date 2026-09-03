Normalistas retoman cierre de calles afuera de Educación

Desde las 6:35 de la mañana, egresados y estudiantes de la Normal de Saucillo retomaron el cierre de calles afuera de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en el cruce de las calles Escorza y Carranza.

Al respecto, agentes de la Policía Vial extendieron el cierre de la avenida Carranza hasta la avenida Juárez para evitar que los vehículos tengan que retornar ante el cierre.

También las unidades de transporte público que hacen parada en el edificio Héroes de la Revolución han tenido que desviar sus rutas. La circulación permanece sin cambios por la calle Aldama.

La manifestación que inició desde el lugar exige la asignación de plazas definitivas al magisterio.