“No vamos a opinar de guerras políticas”: CCE ante espectáculares nuevos del PAN

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante la implementación de los nuevos espectaculares del Partido Acción Nacional (PAN) con la leyenda “Nadie nos va a convertir en Sinaloa”, no se opinará más al respecto de temas políticos esto debido a que se da pie a una guerra política.

“Son temas de la parte política, somos apolíticos y con guerra política y no vamos a opinar, anteriormente porque se hablaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el hospital en este caso son temas entre partidos”, comentó.

En este sentido destacó que es importante no politizar temas en específico como seguridad, económicos, salud y técnicos.

Señaló no estar de acuerdo en el adelanto de campañas rumbo al proceso electoral, por lo cual piden no adelantarse a proceso y evitar molestias, cabe destacar que los espectaculares se dieron a conocer la mañana del sábado.