Sin confirmar Maru asistencia al informe de Sheinbaum, destaca sus visitas al Estado y escuchar a la gente

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que antier recibió una invitación para acudir a la entraga del Segundo Informe de Resultados de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; no obstante, mencionó que no tiene la certeza de acudir.

Maru Campos señaló que lo que puede resaltar del segundo año de la presidenta son sus giras a la entidad y el haber escuchado a las y los chihuahuenses.

La entrega del informe se llevará a cabo en el Congreso de la Unión en donde Sheinbaum Pardo deberá hacer entrega de informe, en cumplimiento a lo establecido por la ley.

Posteriormente, la presidenta realizará una gira por las entidades federativas para presentar su informe en las principales ciudades del país, concluyendo con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México.