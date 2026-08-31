Que asuma la responsabilidad de sus actos: Maru a Andrea Chávez por posible cancelación de visa

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que de ser cierto que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Andrea Chávez, la senadora con licencia deberá asumir la responsabilidad de sus actos.

Expresó que resulta muy fácil señalar y decir que todas y todos están mal, sin voltearse a ver a uno mismo.

“Es muy fácil -otra vez- gritar y decir que todo está mal y contar mentiras y simular y hablar de todos mal, pero no se voltea a ver a uno la paja del o ajeno, ¿no?”.

Fue en días pasados cuando trascendió que la aspirante a la gubernatura habría sido notificada de la cancelación de su visa, al tiempo que se publicó en diversos medios de información que tanto Adán Augusto López Hernández como el expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron mencionados por un testigo, dentro de una investigación por huachicol fiscal.