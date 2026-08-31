Éxito a Joss Vega como presidenta del Congreso, positivo dictaminar iniciativas pendientes: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió un mensaje de felicitación a la diputada por Acción Nacional, Jocelin “Joss” Vega Vargas por su reciente nombramiento como presidenta del Congreso del Estado durante el último año de la legislatura.

Señaló que Joss Vega es una mujer muy capaz y además, celebró la intención que expresó la presidenta de sacar adelante las iniciativas que están pendientes en el Congreso, pues se tratan de temas que impactan de forma positiva en la sociedad chihuahuense. “Todo el éxito a Joss Vega, es una mujer muy capaz, es una mujer que ya lo dijo, su prioridad es empezar a dictaminar las iniciativas que están pendientes en el Congreso, se hace, luego las comisiones, se hace pues un retraso legislativo importante cuando muchos de estas iniciativas tienen que ver e impactan de forma positiva a la sociedad. Entonces celebro esta propuesta de parte de la nueva presidenta del Congreso, de Joss Vega pues por supuesto que cuenta con el apoyo del gobierno en lo que nos compete”.