Cruz al crimen, espectacular del PAN no miente: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó su respaldo al espectacular que financió el Partido Acción Nacional con la leyenda: “Nadie nos va a convertir en Sinaloa. Cruz al crimen”.

“Yo creo que ese espectacular no está diciendo ninguna mentira. Chihuahua no puede convertirse en Sinaloa y desde Chihuahua le ponemos una cruz al crimen, por supuesto que en todo el Estado una cruz al crimen porque Chihuahua no quiere volverse ni va a volverse a Sinaloa”.

Fue durante el fin de semana cuando se observó en Ciudad Juárez un espectacular con dicha leyenda, así como un folio de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe señalar que en semanas pasadas, el INE solicitó al PAN retirar una serie de espectaculares que había colocado en Ciudad Juárez y Chihuahua con la leyenda “muerte y morena es lo mismo”, derivado de una queja promovida por la dirigencia de Morena.