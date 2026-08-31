Realiza IMSS Chihuahua XXVII Jornadas Académicas de Trabajo Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llevó a cabo las XXVII Jornadas Académicas de Trabajo Social, espacio que durante 27 años se ha consolidado como un punto de encuentro para la actualización profesional, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las competencias del personal de Trabajo Social.

En representación del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Chihuahua, doctor Julio Mercado Castruita, acudió el doctor Ibis Fernando Morales Chaparro, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, quien destacó la importancia de continuar impulsando la capacitación y actualización para el personal que brinda atención y acompañamiento a las y los derechohabientes.

Durante las jornadas, personal de Trabajo Social participó en diversas actividades académicas y conferencias enfocadas en temas de relevancia para el desempeño de sus labores, contribuyendo a fortalecer sus conocimientos y herramientas profesionales.

Las jornadas son organizadas anualmente por el propio personal de Trabajo Social, quienes de manera solidaria participan en la planeación y desarrollo de este encuentro, que se realiza en distintas sedes y cuenta con la colaboración de especialistas y profesionales de diversas áreas.

Con 27 años de trayectoria, esta actividad representa una tradición institucional que refrenda el compromiso del IMSS Chihuahua con la capacitación, la mejora continua y la profesionalización de su personal, en beneficio de una atención de mayor calidad para las y los derechohabientes.

El IMSS Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer la preparación de su personal y promover acciones que contribuyan a mejorar los servicios que brinda a la población derechohabiente, con más cercanía y calidez.

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