Sin confirmar alianzas locales al 2027, PAN ganó gubernatura en 2021 sin el PRI: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que siguen a la espera de que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera autorice a las dirigencias estatales en buscar alianzas que beneficien el escenario local en el 2027.

No obstante, la goberndora dijo que las alianzas son relativas pues en 2021 el PAN ganó la gubernatura con 2 puntos arriba, únicamente en alianza con el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ello en relación a las declaraciones que ayer domingo realizó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno respecto a la necesidad de que el PAN admita alianzas para las elecciones del 2027, asegurando que el tricolor apoyaría a Marco Bonilla como el candidato de la unidad.

“Estaremos esperando, por supuesto, la pues la venia del presidente nacional de Acción Nacional, de Jorge Romero Herrera y bueno -como él lo dijo hace algunos días-, de ahí partiríamos entonces a buscar estas alianzas locales. Por supuesto que queremos ir todos juntos y queremos ser un receptáculo para los chihuahuenses que están enojados con este gobierno de la muerte, con este gobierno de la mentira”.