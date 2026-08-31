Este lunes inicia recarpeteo en la calle Escudero: Municipio

–Los trabajos comenzarán este lunes 31 de agosto en horario nocturno

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, reitera a la ciudadanía que este lunes 31 de agosto dará inicio la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la calle Escudero, trabajos que se realizarán en horario nocturno para disminuir las afectaciones a la circulación.

Las labores se desarrollarán en el tramo comprendido entre la avenida Independencia y la avenida Universidad, en un horario de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

Para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos, se exhorta a las y los conductores a transitar con precaución, reducir la velocidad y atender en todo momento las indicaciones viales.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía ante las molestias que pudieran generarse durante el desarrollo de estas labores, las cuales tienen como finalidad mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y contribuir a una circulación más segura y eficiente.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de atender de manera permanente las vialidades de Chihuahua Capital, impulsando obras que permitan contar con calles en mejores condiciones para los traslados diarios de las familias.