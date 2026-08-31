Celebramos avance en reapertura de exportación ganadera, chihuahuenses han dado la vida por salvar el ganado

La gobernadora María Eugenia Campos Galván celebró los avances que existen para reanudar la exportación ganadera en Chihuahua, luego de que se publicaron los lineamientos para la apertura de los cruces fronterizos.

Recordó que el Estado resistió casi 2 años la entrada del gusano barrenador y que ella personalmente solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al entonces titular de Sader, Julio Berdegué, el cierre de la frontera sur del país.

Asimismo, Maru Campos mencionó que el gremio ganadero, a tráves de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y de la Secretaría de Desarrollo Rural han estado colaborando y apoyándose para mantener las medidas de vigilancia contra la plaga del gusano barrenador.

“Han estado dando la vida por salvar el ganado y nosotros no los hemos dejado solos. Tenemos varios varias acciones a la par con ellos para cuidar del ganado ahora en caso de que encuentren algún signo de gusano en su ganado”.