“No tenemos segundas rondas”: Morena a inconformes por encuestas para elegir candidatos a gubernaturas para 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó las voces disidentes que están en contra de la elección de candidatos en los estados de la República donde ya se han presentado los coordinadores estatales y eventuales candidatos a las gubernaturas para los comicios de 2027.

“No tenemos segundas rondas de un estado que haya sido presentado; ha sido presentado bajo el acuerdo que hemos construido”, dijo.

En conferencia de prensa, la morenista aseguró que “en los 10 estados donde ya hay una definición con base en la encuesta, que fue el método que tenemos, no tenemos otro, y es ahí donde vamos a mantener el trabajo de unidad”, aclaró.

Su definición se registra luego de dos días en los que morenistas de Guerrero, Zacatecas y Quintana Roo manifestaron su rechazo a la elección de los coordinadores para las próximas elecciones.

En Guerrero, Abelina López Rodríguez rechazó abiertamente la designación de Beatriz Mojica Morga, sentenciando que se trataba de la “crónica de una muerte anunciada”; en Zacatecas, la fractura se concentra en las pugnas entre el bloque monrealista y Verónica Díaz Robles.

En Quintana Roo, las inconformidades de cuadros locales y fundadores han presentado quejas por presuntos actos anticipados de campaña contra Eugenio “Gino” Segura.

La presidenta nacional de elecciones de Morena, Citlalli Hernández, salió al paso de las críticas advirtiendo que los “diez perfiles que hemos definido son compañeros que respaldan la transformación, que ganaron gracias a su trabajo territorial”.

“Ser fundador no necesariamente significa ser intachable y ser alguien que va llegando tampoco significa que no tenga el entendimiento de los principios o ideales”, dijo.

Hasta el momento, la dirigencia morenista ha presentado a los coordinadores estatales para los comicios de 2027 en Aguascalientes, Campeche, Colima, Sinaloa, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

Los estados que faltan por nombrar son: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.