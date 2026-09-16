Llega Maru Campos a Palacio de Gobierno para el Grito de Independencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván arribó a Palacio de Gobierno para encabezar el acto protocolario por el Grito de Independencia.

Asimismo, arribaron las presidentas del Poder Judicial y Legislativo, Marcela Herrera y Joss Vega, además del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda y el titular de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

También ingresaron al recinto representantes de la Secretaría de la Defensa, acompañados de la Banda de Guerra y la Escolta.

Fueron también invitados integrantes del Gabinete Estatal, legisladores locales y federales, dirigentes de partido, magistrados y funcionarios municipales.

El acto protocolario iniciará con una guardia de honor en el Altar a la Patria, dedicado a Don Miguel Hidalgo.

Posteriormente las autoridades arribaron al segundo piso de Palacio en donde la Escolta hizo entrega de la Bandera de México al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña quien a su vez la cederá a la gobernadora Maru Campos.

Finalmente, Maru Campos saldrá al balcón de Palacio de Gobierno para hacer sonar la campana y promulgar el Grito de Independencia.