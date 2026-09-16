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Un comedero automático falla, suelta una sola croqueta y así reaccionó un gatito

El dueño de un gatito compartió el divertido video captado por la cámara de su comedero automático tras sufrir una falla. En lugar de servir la ración habitual, la máquina soltó una única croqueta. El felino, visiblemente desconcertado, se quedó mirando el diminuto banquete con cara de “¿esto es todo?”. Tras dudar un rato, olfatear y tocar la comida con su pata varias veces, el animal finalmente se resignó y se comió su solitaria croqueta.

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