Un comedero automático falla, suelta una sola croqueta y así reaccionó un gatito

El dueño de un gatito compartió el divertido video captado por la cámara de su comedero automático tras sufrir una falla. En lugar de servir la ración habitual, la máquina soltó una única croqueta. El felino, visiblemente desconcertado, se quedó mirando el diminuto banquete con cara de “¿esto es todo?”. Tras dudar un rato, olfatear y tocar la comida con su pata varias veces, el animal finalmente se resignó y se comió su solitaria croqueta.

아니 존나 웃김 원래 자동 급식기가 밥 우수수 줘야 하는데 고장나서

단 한알.

만 떨어뜨렷는데 고양이 ㅈㄴ믿기지 않는다는 듯이 고민하다가 그거라도 먹음 pic.twitter.com/tOUabOErLq — 또요 (@8daytp) September 15, 2026