Ramón Ayala cierra concierto en la Plaza del Ángel por el Grito de Independencia

Como presentación estelar por el Grito de Independencia, en Plaza del Ángel se presentó Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Ramón Ayala se encuentra en su gira del adiós, siendo destacado por su talento con el acordeón y por canciones como “Tragos de amargo licor” y “Mi piquito de oro”.

Fueron más de 40 mil personas las que se dieron cita en Plaza del Ángel para cantar los éxitos de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

El famoso acordeonista agradeció a las y los chihuahuenses presentes e incluso aseguró que si el público lo pide: “aquí nos amanecemos”.