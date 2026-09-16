Van 22 mil asistentes al Grito de Independencia en Plaza del Ángel

Al cierre de las 9:30pm la Dirección de Seguridad Pública Municipal reporta una afluencia de 22 mil 022 personas al Grito de Independencia de Plaza del Ángel.

A través de los accesos instalados se registra una asistencia de 8 mil 045 hombres (37 por ciento), 9 mil 159 mujeres (42 por ciento), 4 mil 175 menores de edad.

Al momento se sigue reportando saldo blanco en incidencias con algunas atenciones en ambulancias por malestares menores.

Cabe señalar que al mismo corte se comenzó a registrar lluvia ligera en el primer cuadro de la ciudad.