¡Qué vivan la vida, la verdad y la libertad!: Maru Campos en el Grito de Independencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván promulgó su último Grito de Independencia en donde enfatizó un mensaje en defensa de la dignidad chihuahuense, la vida, la verdad y la libertad.

Desde Palacio de Gobierno recordó a los héroes que dieron independencia a México, haciendo sonar la campana y ondeando la Bandera de México.

Chihuahuenses, !Viva la Independencia! !Vivan los Héroes que nos dieron Patria y Libertad! !Viva Hidalgo! !Viva Morelos! !Viva Guerrero! !Viva Allende! !Viva Aldama! !Viva Josefa Ortiz de Domínguez! !Viva la Independencia Nacional! !Que viva la dignidad de los chihuahuenses! !Que viva la vida, que viva la libertad y que viva la verdad! Al término de su discurso, la mandataria fue acompañada por diversos funcionarios y políticos para presentar el espectáculo de pirotecnia.