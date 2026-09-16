Registran 40 mil asistentes al Gruto de Independencia en Plaza del Ángel

Al cierre de las 11:30pm la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reportó una afluencia de 40 mil personas al Grito de Independencia en la Plaza del Ángel.

Al momento se sigue reportando saldo blanco en incidencias con algunas atenciones en ambulancias por malestares menores.

Según el registro histórico en 2025 también asistieron alrededor de 40 mil personas, en 2024 fueron 30 mil y en 2022 acudieron 10 mil personas.

Cabe señalar que durante el espectáculo de Joss Favela se registró caída ligera de lluvia, sin que ello afectara el equipo de sonido u obligara al retiro de la gente.