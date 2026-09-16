EE.UU. intercepta y hace explotar una embarcación en el Pacífico

Fuerzas del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) informaron que interceptaron y hundieron una estación flotante de reabastecimiento de combustible que servía a la organización narcoterrorista Los Choneros en el Pacífico oriental.
Tras evacuar a la tripulación —que será entregada a las autoridades de Ecuador—, las tropas estadounidenses destruyeron la embarcación para neutralizar la logística del narcotráfico en la región.
On Sept. 15, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.
Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/LEADvwvH9b
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 15, 2026