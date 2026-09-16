EE.UU. intercepta y hace explotar una embarcación en el Pacífico

Fuerzas del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) informaron que interceptaron y hundieron una estación flotante de reabastecimiento de combustible que servía a la organización narcoterrorista Los Choneros en el Pacífico oriental.

Tras evacuar a la tripulación —que será entregada a las autoridades de Ecuador—, las tropas estadounidenses destruyeron la embarcación para neutralizar la logística del narcotráfico en la región.