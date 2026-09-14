No somos expertos pero elecciones deben seguir como se han organizado; señala CCE por “boletas planchadas”

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante el posible uso de las “boletas planchadas” no es lo optimo para el proceso electoral que se presentará en los próximos meses, reitera que es necesario que se discuta a tiempo.

“No somos expertos en materia electoral nosotros lo único que sabemos es que tiene que haber una elección en la que se cuenten todos los votos reales que hubo, casilla por casilla y es lo que debemos de restringir, todos esos términos para nosotros no deben de existir se tienen que dar las elecciones como se han organizado en los últimos años”, comentó.

El proceso de no doblar las boletas de la próxima elección ha desatado una polémica en el ámbito político y social, pues algunos aseguran que esta nueva adecuación podría dar paso a un retraso o incluso un fraude electoral

“Si hay algo que discutir que se vaya viendo, ya que las próximas elecciones son en casi nueve meses más o menos”, comentó el máximo representante de los empresarios.

Cabe destacar que el proceso de impugnación a la nueva adecuación que dio el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) esta siendo analizado y criticado por varios partidos políticos.