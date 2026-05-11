No se justifica adelantar fin de clases por el Mundial, ciclo no se interrumpió en el 86

El secretario general del Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que padres y madres de familia han expresó su molestia por el anuncio que se realizó la semana pasada respecto a adelantar el fin de clases.

Asimismo, señaló que circulan expresiones de personas que no ven justificación en la medida de adelantar el fin del ciclo escolar ya que en 1986, cuando México fue la única sede del Mundial, no se tomó la determinación.

Ello luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que adelantar el fin del ciclo escolar no es un acuerdo definitivo y que aún se analiza si se modifica el calendario escolar.

De la Peña Grajeda dijo que estará a la espera de lo que se determine durante la reunión que se realizará este lunes entre el secretario de Educación, Mario Delgado y los secretarios estatales.

Reiteró que Chihuahua estará siempre dispuesto a colaborar en lo que sea mejor para las niñas y niños de la entidad.