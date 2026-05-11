Clausura Municipio seis establecimientos; uno por riña

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa los resultados de los operativos de supervisión realizados del 4 al 10 de mayo en distintos establecimientos comerciales de la ciudad.

Durante este periodo se efectuaron un total de 249 inspecciones, las cuales derivaron en 22 actas administrativas por diversas faltas a la normatividad municipal vigente. Asimismo, se realizaron seis clausuras en los siguientes establecimientos:

Restaurante bar La Porra, por detectar a una persona sin presentar identificación al momento de la inspección.

Establecimiento The Normal, por falta de permiso para cobro de cover.

Arena El Campeón, por realizar un evento sin permiso correspondiente y otras faltas administrativas.

Restaurante bar Los Fugitivos, por operar fuera del horario permitido y contar con botellas de alcohol irregulares.

Restaurante bar Celda 27, derivado de una riña registrada en el lugar.

RIGBA GROUP, por omisión en la atención de un acta administrativa previa.

El Gobierno Municipal reiteró que estos operativos se realizan de manera permanente con el objetivo de garantizar el orden, el cumplimiento de la normatividad y el sano desarrollo de las actividades comerciales y de entretenimiento en Chihuahua Capital.