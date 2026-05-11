Anuncian descuentos del 20% en Parque Barrancas del Cobre y Chepe para viajar a Creel

Esta mañana el secretario de Turismo Edibray Goméz Gallegos acompañado de Sergio Minacata director de Ferromex y Julio Chávez Ventura anunciaron la ruta turística “Primavera Sobre Rieles” con descuentos hasta el 20% en Parque Barrancas del Cobre y Chepe.

Con el fin de fomentar el turismo en Chihuahua durante el mundial, se dará un empuje para la atracción de turismo en Chihuahua con un gran descuento que va de un 20% hasta un 30% para hoteles y transporte.

Estos descuentos están vigentes del 1 de mayo al 30 de junio del 2026, en el Chepe, mientras que en el Parque Barrancas del Cobre dará un 20% de descuento en todas las actividades como tirolesas, teleférico, zip rider y más.

“Es un esfuerzo para llamar la atención y hacer una promoción en unión con el sector turístico en el tren estaremos dando 20% de descuento en clase turística y ejecutiva, y 20% en Chepe express, los niños 30% de descuento durante los meses de mayo y junio”, comentó Minacata.

Niños menores a 12 años serán los que adquieran el descuento para el Chepe, cabe destacar que puede informarse a través del Call Center.