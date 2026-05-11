De Durango y Sinaloa, desplazados que llegaron a Parral; se les brindará apoyo

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que durante la Mesa de Seguridad se abordó el arribo de 100 personas originarias a Durango a Hidalgo del Parral.

Dicho grupo de personas son en su mayoría de la comunidad de El Durazno, en Durango y algunas más provenientes de Sinaloa que habrían dejado sus hogares por cuestiones de inseguridad.

Asimismo, durante su trayecto a Parral recibieron acompañamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y posteriormente fueron víctimas de una agresión armada a la altura de Guadalupe y Calvo, resultando sólo una persona herida por esquila de bala en un tobillo.

Santiago De la Peña reiteró que el Estado brindará apoyo humanitario a dichas personas y que a través de la Secretaría de la Defensa existe coordinación entre ambas entidades federativas.