Localizan sano y salvo a un adolescente reportado ausente en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, localizó sano y salvo a un adolescente de iniciales L.D.S.M., de 15 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, interpuesto el 05 de mayo de 2026, en Ciudad Juárez.

El ininterrumpido trabajo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, y la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda, permitió localizar al menor de edad, en la calle Trébol de la colonia Felipe Ángeles.

El Ministerio Público tomó la comparecencia del adolescente para conocer detalles de su ausencia, además, el médico legista emitió un informe de su estado de salud, posteriormente, fue reincorporado a su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.