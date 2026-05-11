Realiza diputada Jael Argüelles 200 esterilizaciones en Palo Chino

Con una gran participación ciudadana desde temprana hora, la diputada de Morena Jael Argüelles Díaz realizó una campaña de esterilización en el Centro Comunitario de Palo Chino, donde se llevaron a cabo 200 procedimientos gratuitos para perros y gatos.

Desde las 7:00 de la mañana, decenas de familias acudieron al lugar para acceder a este servicio, reflejando el interés de la comunidad por el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

Argüelles Díaz, destacó que estas acciones buscan contribuir a la salud pública, prevenir el abandono y reducir la sobrepoblación animal en la ciudad, además de fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia los animales.

“Los juarenses también pueden sumarse, si tienen la posibilidad, den hogar temporal a un animalito de la calle y llévenlo a nuestras campañas. En equipo evitamos que más peluditos terminen en situación de abandono”, expresó la legisladora.

Durante la jornada, personal veterinario brindó atención y acompañamiento a las y los asistentes para garantizar procedimientos seguros y ordenados.

La congresista, reiteró que continuará impulsando actividades comunitarias y programas sociales que fortalezcan la salud, el bienestar y la calidad de vida de las familias de esta frontera.

Al concluir el evento, agradeció a Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios del Municipio de Ciudad Juárez, por todas las facilidades brindadas para la realización de esta campaña.