Javier Corral traicionará a Morena como lo hizo con Chihuahua: Mario Vázquez

Mario Vázquez Robles senador panista, destacó que Javier Corral no es bienvenido a Chihuahua y pronto traicionara a Morena.

En este sentido destacó que el senador plurinominal de Morena podrá ser más sospechoso de contrubernio con Estados Unidos esto al ser oriundo de El Paso.

“Está acusado se robar 100 millones de pesos del erario estatal, salvado por un fiscal, a Javier Corral ya le conocemos su truco previo a una elección viene y genera un movimiento, se acuerdan de unión ciudadana, para utilizarlo cómo palanca política para entrar al poder”, comentó.

Reitera que en el ex gobernador se Chihuahua existe la tradición, por lo cual estará traicionando a Morena y ya ha dado indicios.

“No es bienvenido a Chihuahua y no tiene la autoridad moral para hablar de tradición a la patria cuando traicionó a los chihuahuenses y traiciono al PAN, ahora traicionará a Morena cuando ya no le sirva”, concluyó.