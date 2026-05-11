“Morena Chihuahua reconoce la incansable lucha de El Profe Becerra”

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua expresa su reconocimiento a la vida, trayectoria y compromiso del profesor Antonio Becerra Gaytán, conocido por generaciones como “El Profe Becerra”, quien dedicó más de seis décadas a la lucha social, política y educativa en nuestro estado.

Nacido en 1933 en la ciudad de Chihuahua, El Profe Becerra se formó como contador y posteriormente como docente, desempeñando una amplia labor en la educación pública, particularmente en la Escuela Normal Superior y en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde las aulas, contribuyó a la formación de generaciones de estudiantes, combinando la enseñanza con la conciencia social y el compromiso con las causas populares.

Su participación política inició a finales de los años cincuenta, en 1961 se integra al Partido Comunista Mexicano, desde donde impulsó la organización de trabajadores, estudiantes y sectores populares en Chihuahua.

Entre 1964 y 1979, se desempeñó como dirigente estatal del Partido Comunista Mexicano, periodo en el que encabezó la construcción de estructuras políticas en condiciones adversas para la izquierda. En 1964 fue candidato al Senado de la República por el Frente Electoral del Pueblo, y en 1986 participó como candidato a la gubernatura del estado por el Partido Socialista Unificado de México.

Tras la apertura política del país, formó parte de la primera generación de legisladores de izquierda, al ser electo diputado federal de 1979 a 1982. Posteriormente, ocupó el cargo de diputado local en el Congreso del Estado de Chihuahua de 1989 a 1992, consolidando la presencia de la izquierda en la vida institucional de la entidad.

A lo largo de su trayectoria, El Profe Becerra militó en distintas expresiones de la izquierda mexicana, incluyendo el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, hasta integrarse a Movimiento Regeneración Nacional, donde continuó aportando su experiencia y convicción al movimiento. Su presencia en Morena representó la continuidad de una lucha iniciada décadas atrás.

Su vida estuvo marcada por la congruencia, la organización social y la formación política de nuevas generaciones. Su legado permanece en las luchas que contribuyó a impulsar y en la conciencia crítica que ayudó a construir en Chihuahua.

Morena Chihuahua expresa sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeras y compañeros de lucha, y refrenda su reconocimiento a quien, con firmeza y convicción, dedicó su vida a la transformación del país.