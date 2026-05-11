Sentenciados a 35 años de prisión por el homicidio de un masculino en Pradera de los Oasis

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión, dictada en contra de Cristian H. P., y de Irving Alejandro B., tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado de un masculino en Ciudad Juárez.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que el 13 de noviembre del 2023, los ahora sentenciados, golpearon y asfixiaron con un objeto constrictor a Ever Josué G. L., en calles Oasis de Belice y Pradera de los Oasis, en la colonia Pradera de los Oasis.

Tras dictar el fallo condenatorio, en la audiencia de individualización de sanciones el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, impuso la sentencia que Cristian H. P., y de Irving Alejandro B., purgarán en prisión.