‘No se censura a nadie’: Sheinbaum niega que Gobierno tenga una lista negra de opositores

La presidenta Sheinbaum negó que su Gobierno tenga una lista de medios y periodistas, luego de que Luisa María Alcalde, consejera Jurídica, presentó cuáles son las cuentas que difunden mensajes contrarios a la Cuarta Transformación.

“Luisa lo único que hizo fue explicar cómo operan las redes sociales”, argumentó la mandataria.

Lo anterior se suma a las declaraciones de Luisa Alcalde quien negó que se trate de una ‘lista negra’.

“Luisa lo que dice es que viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra un mecanismo y de ahí se agarra toda la crítica en contra de un proyecto. Es cómo funcionan las redes hoy, cuando hay la mayor libertad de expresión en la historia”.

Con información de El Financiero