Localizan a hombre sin vida en predio junto al Lombardo Toledano

Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes en un predio ubicado a un costado del periférico Lombardo Toledano, cerca del entronque con Vitromex, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El cuerpo se encontraba a unos 40 metros de la cinta asfáltica y presentaba un golpe en la cabeza, además de rastros hemáticos, por lo que la zona fue acordonada por agentes de la Policía Municipal, quienes fueron los primeros respondientes.

El hombre era de complexión delgada y vestía pantalón de mezclilla, playera gris y tenis negros. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba rasgos físicos que podrían corresponder a la etnia rarámuri.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargará de las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento, mientras que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente y establecer la causa de muerte e identidad oficial.