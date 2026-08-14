Promueve Desarrollo Humano uso de transporte adaptado para personas con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) promueve el uso del servicio gratuito de transporte adaptado tipo urbano para personas con discapacidad, que facilita su movilidad para que realicen sus actividades cotidianas de manera segura y con autonomía.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que la atención es gratuita y se brinda con unidades equipadas para un traslado seguro y accesible, como elevadores para el acceso, sujetadores para sillas de ruedas, guías podotáctiles y asientos para acompañantes.

Agregó que este servicio brinda más de 20 mil traslados al año y forma parte de las acciones que impulsa la gobernadora Maru Campos, para impulsar la inclusión y mejorar la movilidad de las personas con discapacidad, para que acudan a sus centros de trabajo, escuelas y a consultas médicas.

Carrillo precisó que las rutas de transporte adaptado cubren las principales avenidas de la capital del estado y facilitan el desplazamiento hacia los distintos destinos de las y los usuarios.