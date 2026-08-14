Oficializará PAN a Marco Bonilla como aspirante único a la gubernatura

El secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Santiago Taboada, sostendrá este viernes una serie de reuniones en la ciudad de Chihuahua con los aspirantes panistas a diversos cargos de elección popular, en una jornada que culminará con la oficialización del alcalde Marco Bonilla como el abanderado del partido para la gubernatura del estado.

De acuerdo con la información, Taboada, acompañado por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, encabezará encuentros presenciales y virtuales con quienes buscan las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales. Sin embargo, la reunión de mayor relevancia será la que sostendrá con Bonilla Mendoza para afinar los últimos detalles de su registro y presentación oficial.

Como parte de estas actividades, el alcalde de Chihuahua solicitó un día de vacaciones para atender la agenda política con el enviado del CEN, previo al Consejo Estatal del PAN que se celebrará este fin de semana.

Al mediodía, Santiago Taboada y Daniela Álvarez ofrecerán una rueda de prensa en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, donde además de formalizar el respaldo a Marco Bonilla como aspirante panista a la gubernatura, darán a conocer detalles del proceso interno para definir las candidaturas a las alcaldías de municipios como Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, entre otros.