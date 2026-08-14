Invitan a “Vendimia Vazqueño”, viñedo parralense que destacó en México Selection

El próximo 22 de agosto se llevará a cabo la “Vendimia Vazqueño 2026” con la finalidad de dar a conocer los vinos que produce el Viñedo Vazqueño, ganador de una medalla de oro en el concurso “México Selection”, en la categoría de Blend.

La “Vendimia Vazqueño” iniciará a las 3:00 de la tarde con recorridos Photo Spots, food court, pisado de uva y música en vivo, todo en las instalaciones de Valle de los Olivos, en Rosario.

Casa Vazqueño se ubica a 45 minutos de Hidalgo del Parral, produciendo vino desde hace 5 años y un año abierta al público con recorridos por el viñedo; se manejan 13 etiquetas distintas y están por lanzar una más.

Selena Vázquez, representante de Casa Vazqueño señaló que el costo de la entrada es de 2 mil 950 pesos para adultos y mil 125 pesos para menores de edad.

La entrada incluye una copa conmemorativa, copas de degustación, recorridos por la zona y una cata de sotol a chihuahuense cargo de Cara Blanca; en el lugar habrá la oportunidad de adquirir botellas de vino.

También se ofrecerá transporte redondo desde Parral y habrá convenios con hoteles para que las y los asistentes puedan degustar sin la preocupación de conducir a su regreso.