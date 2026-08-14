Avalan a Marco Bonilla un día de vacaciones para asistir a reunión del PAN donde será oficializado como abanderado a la gubernatura

La Secretaría del Ayuntamiento autorizó al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, un día de vacaciones conforme a las prestaciones que le corresponden por ley, con el propósito de que pueda asistir a la reunión del Partido Acción Nacional (PAN) en la que será oficializado como aspirante a la gubernatura del estado rumbo a la elección de 2027.

El permiso fue solicitado por el propio presidente municipal para separarse de sus funciones durante este viernes y participar en un acto de carácter partidista sin contravenir la legislación vigente ni utilizar tiempo oficial para actividades políticas.

Con la autorización, Bonilla acudirá al encuentro convocado por la dirigencia estatal y nacional del PAN, donde se prevé que sea presentado formalmente como el perfil que impulsará el partido en la contienda por la gubernatura de Chihuahua.

El alcalde había anticipado que recurriría a un día de vacaciones para asistir al evento, al señalar que éste se realizaría en horario laboral y que su intención era cumplir con lo establecido por la ley para los servidores públicos que participan en actividades partidistas.